Lavori alla condotta della diga Ancipa, 8 comuni dell'Ennese senz'acqua

Da ieri alle 10 e per le successive 36 ore, a meno di imprevisti che potrebbero fare allungare i tempi, disagi idrici in 8 Comuni ennesi per un guasto, l'ennesimo alla rete idrica che si diparte dalla diga Ancipa. Si dovrà effettuare una riparazione «urgente e indifferibile» in contrada Sparacollo a Troina.

I Comuni interessati sono quelli di Agira, Aidone, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina e Valguarnera. Meno di un mese fa gli stessi Comuni avevano avuto un paio di giorni di disagi per l'interruzione dell'acquedotto Ancipa “Basso”, per consentire tre interventi di riparazione in contrada Sparacollo in territorio di Troina.

E anche questa volta è necessaria una riparazione nello stesso tratto in contrada Sparacollo. La notizia è arrivata ieri mattina. «La Società Siciliacque, ha comunicato - si legge in una nota a firma dell'ingegnere Alessandro Dottore, responsabile dell'Ufficio tecnico di acquaEnna - l'interruzione dell'esercizio dell'Acquedotto Ancipa “Basso”.

