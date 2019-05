Nuovo cantiere sulla Palermo-Catania, da lunedì lavori allo svincolo Ponte Cinque Archi

Cantieri in vista sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Da lunedì prossimo, 20 maggio, iniziano i lavori di pavimentazione sulle rampe dello svincolo Ponte Cinque Archi, nel territorio di Enna.

Con il progredire del cantiere, sono previsti restringimenti e chiusure parziali delle rampe, ma sempre una per volta. Gli automobilisti potranno quindi uscire dall'autostrada utilizzando gli svincoli successivi o quelli precedenti.

Lavori in corso anche sull'autostrada A20 Palermo-Messina, dove è iniziata pochi giorni fa la manutenzione dei giunti. L'intervento sarà effettuato in entrambe le direzioni e si protrarrà per circa un anno: la data di fine lavori è prevista infatti per maggio 2020.

In entrambe le autostrade dunque potrebbero esserci rallentamenti e code, soprattutto nei weekend e per le vacanze estive in arrivo. Gli automobilisti possono comunque controllare l'evoluzione del traffico in tempo reale sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. E ancora, attraverso il servizio clienti "Pronto Anas", raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.

