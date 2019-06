Enna, bimbo di 8 anni precipita dal terzo piano: è grave in ospedale

Momenti di ansia per una famiglia ennese. Un bambino di 8 anni è precipitato dal terzo piano dell'edificio di via della Cooperazione in cui abita. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civico di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione il bambino era in casa con il padre, che si sarebbe allontanato per pochi minuti. Probabilmente ha perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra mentre giocava con il fratellino, secondo gli agenti della questura potrebbe essere precipitato dopo aver tentato di chiudere l'infisso.

A dare l’allarme alcuni passanti, che avrebbero detto di avere visto il piccolo per terra mentre il fratellino di sei anni era affacciato al balcone e urlava. Il bimbo è stato prima trasportato all'Umberto I di Enna e successivamente trasferito in elisoccorso Civico di Palermo.

I due piccoli vivono con il padre e i familiari che sono stati già sentiti dalla polizia. Il fratellino verrà ascoltato questa mattina.

La madre dei bambini sarebbe una donna thailandese sposata con un italiano che circa un anno fa è tornata nel suo paese di origine lasciando il marito e figli.

