Degustazioni e guida sicura, un week end ricco di eventi ad Enna

Guida sicura, test drive, prove su fuori strada e degustazione di prodotti tipici e sportivi. Il tutto condito dalla presenza di auto d'epoca del Club Casten Enna e del Club Fiat 500.

Sono questi solo alcuni degli ingredienti del "Premium Car Day", pronti a rendere ancora più ghiotto un fine settimana all'insegna della mobilità sicura. Un'iniziativa, dunque, finalizzata a porre maggiore responsabilità alla guida, in modo da evitare spiacevoli incidenti e garantire, quindi, l'incolumità di pedoni ed automobilisti, rispettando maggiormente l'ambiente.

La Kermesse, in programma da venerdì 21, a partire dalle 19, fino a domenica 23, si terrà in Contrada Mugavero a Enna bassa. A promuoverla "Premium" di Giuseppe Telaro attraverso la società Power Team 018, in collaborazione con altre Istituzioni, tra le quali il Comando Provinciale dei Carabinieri e l'Asp che forniranno il loro importante contributo in vari momenti formativi, previsti nell'arco delle giornate di sabato e domenica.

Alla manifestazione saranno presenti anche numerose aziende, attive sempre nel campo delle quattro ruote. L'idea è far diventare il "Premium Car Day" un appuntamento fisso per favorire la sensibilizzazione sulla mobilità sicura e sostenibile.

