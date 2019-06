Scuola e sicurezza, controllati 53 bus a Enna: elevate 73 sanzioni

In tre mesi di attività, con l'operazione "A scuola in sicurezza" che ha previsto controlli mirati ai mezzi che trasportano i ragazzi per le gite scolastiche e per le trasferte quotidiane da e verso le scuole, la Polizia stradale ha controllato 53 veicoli e 58 persone rilevando 73 infrazioni e decurtando 92 punti di patente.

L'attività di controllo, effettuata da marzo a giugno, era partita dopo la stipula dell'accordo, con la firma il 27 febbraio di un protocollo d'intesa, tra la Sezione di polizia stradale e l'Ufficio scolastico provinciale di Enna.

"L'attività di controllo - spiega il dirigente della Polizia stradale di Enna, Giovanni Martino - non si è limitata al controllo solo agli scuolabus, ma è stato esteso anche agli autobus in servizio di linea ed a noleggio con conducente utilizzati dagli studenti per raggiungere le scuole secondarie presenti nei centri urbani di maggiore rilievo, in maniera da fotografare lo stato attuale dell'intera categoria di trasporto scolastico effettuato nella provincia di Enna".

Il controllo è stato capillare perché è stato esteso a tutti i Comuni del territorio provinciale ennese. "Tali servizi, iniziati a marzo 2019 - conferma il dirigente Martino - hanno consentito di controllare un totale di 58 persone e 53 veicoli, con contestazioni per un totale di 72 infrazioni con la conseguente decurtazione di 92 punti dalla patente di guida. I risultati - continua il dirigente - hanno evidenziato come le infrazioni contestate in misura maggiore sono costituite dal mancato utilizzo, ove previsto dei sistemi di ritenuta da parte dei conducenti e dei passeggeri e la mancanza o inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori".

Tra gli equipaggiamenti obbligatori l'elenco delle infrazioni ha riguardato i segnali mobili di pericolo, le cinture di sicurezza, i martelletti frangi vetro, le cassette mediche, gli estintori, le uscite di sicurezza, i dispositivi di illuminazione, i pneumatici, i vetri e i predellini.

