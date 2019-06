Asp di Enna, il percorso di sana alimentazione piace anche al presidente Mattarella

Arrivano gli apprezzamenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il percorso di sana alimentazione dell'Asp di Enna avviato nel triennio 2016-2019. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese di Enna e ha coinvolto insegnanti, genitori, alunni e operatori sanitari dell’Asp. Il percorso si è concluso con la stesura di un libro “Le ricette della nostra Terra”.

Il libro è ricco di ricette tipiche siciliane e in particolare ennesi, che rispecchiano le indicazioni della dieta mediterranea. “Questa peculiarità – afferma il responsabile della Medicina Scolastica, Rosario Colianni - è stata tanto apprezzata dal Presidente della Repubblica che ha ricordato, nella sua nota, l’importanza della dieta come modello di vita tanto da essere inserita dall’Unesco nella lista del patrimonio culturale dell’umanità. E’ stata gradita la composizione di ogni ricetta, corredata da un’accurata descrizione sulle modalità di preparazione del piatto e da una tabella e note nutrizionali da parte degli esperti Fed. Per una maggiore completezza il volume presenta, in appendice, alcune foto riguardanti le principali tappe del percorso nel triennio, come, ad esempio, la cartellonistica, gli incontri con i genitori, le gare, le premiazioni, le tavolate bandite dalle famiglie con cibi preparati a casa con ingredienti genuini e del territorio”.

© Riproduzione riservata