Nicosia, l'ex palazzo di Giustizia sarà sede dell'Inps

Ufficializzato il passaggio di gestione dei locali in comodato d'uso gratuito dal Comune all'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà operativo entro la fine dell'estate. L'agenzia Inps non subirà ridimensionamenti e anzi come conferma il senatore Fabrizio Trentacoste "si sta lavorando all'incremento dell'organico", che passerà da 7 a 11 funzionari.

Il Comune di Nicosia concede gratuitamente i locali all'agenzia cittadina dell'Inps, che sono stati individuati negli spazi dell'ex Palazzo di giustizia, l'Istituto di previdenza avrà un risparmio e manterrà gli uffici senza ridimensionamenti.

La firma ufficiale del passaggio di gestione dei locali si è tenuta in Municipio, giovedì, alla presenza della direzione provinciale e regionale dell'Istituto di previdenza.

