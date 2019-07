Da Firenze a Centuripe per dire "No" alla discarica. L'ex direttore degli Uffizi lancia un appello

Da Firenze a Centuripe per dire "No" alla costruzione della discarica. Antonio Natali, direttore della Galleria degli Uffizi dal 2006 al novembre del 2015, giungerà lunedì 8 luglio in Sicilia per sostenere il Comitato NO doscarica. Ha anche firmato il manifesto.

In piazza Sciacca spiegherà le ragioni che l’hanno spinto a impegnarsi nella battaglia contro la costruzione della discarica.

Per Antonio Natali la provincia italiana è la vera ricchezza del nostro paese, ecco perché ha sempre supportato i centri periferici e perché ha risposto all’appello del Comitato, accettando l’invito a visitare la cittadina ennese e ad unirsi ai Centuripini per chiedere di “legare” Muglia ad un vincolo ambientale.

Quello che il Comitato chiede a Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, è di proseguire il lavoro di Sebastiano Tusa che aveva dichiarato, poco prima della sua tragica scomparsa, di aver avviato l’istruttoria per vincolare la campagna di Muglia.

Durante il suo intervento Antonio Natali rivolgerà un appello a Nello Musumeci affinché, attraverso il vincolo, si impedisca, per sempre, la distruzione di una delle più belle campagne d’Italia.

