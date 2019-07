Maltrattavano un anziano zio, arrestati due coniugi nell'Ennese

Arrestati per maltrattamenti in famiglia due coniugi nell'Ennese. I carabinieri della Compagnia di Nicosia contestano a una 67enne e al marito 72enne di Regalbuto, continui maltrattamenti nei confronti di un anziano zio che accudivano nella loro abitazione, in quanto non autosufficiente per gravi problemi fisici.

A seguito di indagini condotte dalla Sezione Operativa di Nicosia e dal Comando Stazione CC di Regalbuto, sono stati accertati schiaffi, pugni, colpi di bastone, insulti e minacce ai dnani della vittima.

Marito e moglie, colti in flagranza di reato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Enna, sono stati posti ai domiciliari.

© Riproduzione riservata