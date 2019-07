Piazzola invasa dai rifiuti a Pietraperzia, gli operai dell'Anas la puliscono

Continua in maniera sempre più diffusa la cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti lungo le strade e anche il territorio di Pietraperzia non è immune da questa consuetudine di abbandonare la spazzatura dove capita senza recarsi ai vari Centri comunali di raccolta dove è possibile conferire tutti quei rifiuti che non vengono ritirati con il porta a porta della raccolta differenziata.

Nei giorni scorsi è stata ripulita la piazzola al chilometro 4 della strada statale 560, cosiddetta di "Marcatobianco" che era inutilizzabile dagli automobilisti perché letteralmente invasa da ogni tipo di rifiuti. "La piazzola - conferma una nota dell'Anas - versava in evidente stato di degrado e presentava cumuli di rifiuti di vario genere abbandonati da cittadini incivili".

Per liberare l'area gli operai dell'Anas hanno avuto bisogno di una piccola ruspa. I rifiuti rimossi quindi sono stati caricati su un autocompattatore messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Pietraperzia. Nella piazzola si trovavano materassi, rifiuti organici, sfalci di potatura ormai secchi, ovviamente plastica, che non manca mai, mattoni, contenitori di ogni genere.

