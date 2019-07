Tragico incidente a Piazza Armerina: muore un ragazzo di 26 anni, altri 4 feriti

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 26 anni che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lungo la SS 117 bis all’altezza del Parco Ronza, nei pressi di Piazza Armerina. Le vittime sono i conducenti di due auto che si sarebbero scontrate frontalmente. Il giovane, trasportato d’urgenza al Sant’Elia con l'elisoccorso inviato dalla centrale del 118 di Caltanissetta, è morto poco dopo essere giunto in ospedale. L’altro ragazzo è stato invece trasportato al Cannizzaro di Catania ed è in gravissime condizioni. In tutto sono 4 i feriti.

Questa mattina c'erano stati un morto e due feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la statale 385 Catania-Caltagirone, nel quale sono rimaste coinvolte una Citroen e una Fiat Punto.

A perdere la vita è stata una donna che era alla guida della Citroen, che è stata estratta viva dalle lamiere dai Vigili del fuoco ma che è morta dopo il trasporto con un'ambulanza del 118 nell'ospedale di Caltagirone.

© Riproduzione riservata