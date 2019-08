Gesto di generosità a Pietraperzia, donato un ecografo al poliambulatorio

Un gesto di generosità per il poliambulatorio di Pietraperzia. Le sorelle del sacerdote Alfonso Vinci, scomparso alcuni anni fa e di origine pietrine, per sua volontà hanno donato un ecografo multifunzione al Poliambulatorio di Pietraperzia.

La targa commemorativa dell’evento è stata apposta all’entrata dell’ambulatorio. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il direttore generale Francesco Iudica, il direttore amministrativo Sabrina Cillia, il direttore sanitario, Emanuele Cassarà, il sindaco di Pietraperzia Antonio Bevilacqua, accompagnato da alcuni assessori e consiglieri, il direttore del distretto sanitario di Piazza Armerina Piero Antonio Nocilla, la responsabile del poliambulatorio Sara Colletto con gli operatori sanitari e amministrativi, mons. Giovanni Bongiovanni, rappresentanti delle associazioni pietrine, i parenti del sacerdote e numerosi cittadini.

Il direttore generale e il sindaco hanno ringraziato pubblicamente le signore Maria e Nella Vinci per il gesto di generosità che arricchisce la strumentazione tecnologica a disposizione degli utenti del poliambulatorio di Pietraperzia, sottolineando il valore del dono nella sua molteplice valenza, non solo economica, per la comunità pietrina e per l’intero territorio limitrofo.

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ricorda Don Alfonso Vinci per la sua generosa, concreta attenzione per chi è sofferentesi. In questo ambulatorio risuona l’eco della sua voce, il suo motto, la sua vita: Fatti e non parole”, si legge nella targa commemorativa.

