Sanità, a Enna un'eccellenza nel pool antiveleni

La sicurezza chimica nazionale passerà, anche, dal laboratorio di Sanità pubblica dell'Asp di Enna, dove si terranno inoltre tutti gli incontri mensili degli ispettori regionali per organizzare le attività lavorativa e di promozione.

Il nuovo tassello di prestigio è recentissimo ed è collegato, anzi è conseguenza dell'apertura dell'Ufficio Reach “Registration, evaluetion, autorisation and restriction of chemicals) che si occupa di valutare la presenza dei componenti chimici e la loro pericolosità per la salute umana in tutti quegli elementi che fanno parte della nostra vita, dal cibo, ai vestiti, ai prodotti di bellezza, ai detersivi.

Nel 2016 presso il laboratorio di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Enna fu istituito l'Ufficio Reach che adesso ha fatto un balzo in avanti grazie ad una recente decisione assessoriale che lo ha scelto come punto di riferimento nella rete nazionale dei laboratori Reach.

