Enna, slittano i tempi per la ricostruzione della Panoramica

Per intervenire sulla Panoramica, la strada provinciale 28, slittano i tempi. Il Libero consorzio dei Comuni di Enna ha concesso una proroga di 21 giorni, per la consegna della progettazione esecutiva che sarebbe dovuta avvenire oggi.

Per intervenire sulla strada lo scorso 4 luglio era stato firmato il contratto con la S.C.S Costruzioni edili Srl che ha affidato la progettazione esecutiva alla Idroesse engineering Srl che ha bisogno di altri 21 giorni per completare il progetto ed in particolare per il tratto crollato nel 2015.

La nuova scadenza di consegna della progettazione esecutiva quindi è stata fissata al prossimo 10 settembre. Una volta consegnato il progetto esecutivo andrà sottoposto ad una verifica per la quale la gara è stata aggiudicata alla Progetto costruzioni qualità, ditta di Ancona, che ha offerto un ribasso che supera il 70%, sulla base d'asta di 25 mila euro e che quindi porterà avanti la verifica per 7.495 euro.

Dal Giornale di Sicilia in edicola - ed. di Enna

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE