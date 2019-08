Trasportava cocaina, catanese arrestato a Barrafranca

Arrestato con 210 grammi di cocaina purissima il catanese Saverio Gambino. Viaggiava su un'utilitaria noleggiata a Catania e avrebbe dovuto consegnare la droga a un non meglio specificato spacciatore di Barrafranca che, per i carabinieri, sarebbe costata 10 mila euro circa e una volta «tagliata» avrebbe fruttato oltre 15 mila euro.

L'arresto, per spaccio, eseguito in flagranza, è della serata del 22 agosto. Gambino si trova nel carcere di Enna in attesa della convalida. «I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piazza Armerina - spiega il maggiore Vincenzo Bulla che comanda la Compagnia piazzese - nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Gambino Saverio, catanese di anni 48, gravato da precedenti penali specifici in materia di stupefacenti».

