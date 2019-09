Nicosia, Falcone: "I primi 7 chilometri della SS 117 aperti ad ottobre"

A tre mesi dall'ultimo sopralluogo, ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone è tornato nei cantieri della Statale 117 «Nord - Sud» assieme al provveditore ai Lavori pubblici per Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella, al capo compartimento Sicilia dell'Anas Valerio Mele, al responsabile progettazione Anas Ettore de la Grennelais e ai tecnici delle imprese appaltatrici.

«A fine ottobre - annuncia l'assessore - aprono i primi 7 chilometri, ma il ritmo dei lavori deve crescere ancora». Per il lotto B4a sarà richiesta la rescissione del contratto perché i lavori sono fermi da tempo. «In definitiva - commenta Falcone - le luci sullo stato di avanzamento dei lavori della Nord - Sud vengono intaccate delle ombre delle difficoltà riscontrate sul lotto B4a. Riteniamo che, a questi ritmi ancora non serrati, la scadenza del 2020 per il completamento dell'opera non sia realistica. La Regione vuole stare dalla parte delle imprese, ma le imprese devono dimostrare amore per la propria terra».

