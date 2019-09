Incidente sul lavoro nell'Ennese, operaio gravemente ferito

Ancora un incidente sul lavoro e stavolta in un cantiere autostradale sulla A19, Palermo-Catania, in territorio di Enna. A rimanere ferito G.C., 24 anni di Polizzi Generosa. Mentre lavorava al viadotto «Mulini», una lastra di cemento si è staccata cadendogli addosso e provocandogli diverse fratture e un’emorragia cerebrale.

Il giovane operaio è stato trasferito in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta e ricoverato in Rianimazione. L’Anas, con un comunicato ha precisato che verranno prese le misure necessarie per "l’accertamento delle dinamiche dell’incidente".

