Universitario catanese sorpreso con la droga ad Enna, arrestato

Deteneva in casa marijuana e cocaina. Uno studente catanese, dell'università di Enna, è stato arrestato dai carabinieri il 25 settembre all'alba per spaccio e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per M. R., 19 anni, che risulta incensurato, l'arresto è arrivato dopo il fermo ad un posto di blocco a cui è seguita una perquisizione domiciliare.

Il giovane fermato in via Leonardo da Vinci, adesso si trova agli arresti domiciliari. Nella tarda mattinata di oggi è stata fissata l'udienza di convalida dell'arresto.

L'articolo completo di Cristina Puglisi nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

