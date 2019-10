Risse alla Villa del Casale, giro di vite sugli ambulanti

Risse, minacce e intimidazioni. Nello scorso aprile l'area commerciale della Villa del Casale, patrimonio Unesco dal '97 e che ogni anno attira migliaia di turisti e visitatori, è diventata teatro di fatti che hanno spinto il Consiglio comunale ad approvare due importanti regolamenti.

Uno riguarda il Daspo urbano con cui un sindaco, in collaborazione con il Prefetto, può multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città appunto per chi «ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione» di infrastrutture. Il secondo riguarda la sospensione di cinque licenze commerciali, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

