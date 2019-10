Troina, la presenza radioattiva verrà monitorata dall'Arpa

Il comune di Troina ottiene il monitoraggio elettromagnetico del territorio cittadino e lo effettuerà l'Arpa di Enna. Ad annunciarlo è il sindaco Fabio Venezia.

"Sono venuti per un sopralluogo i tecnici dell'Arpa e - spiega Venezia - abbiamo concordato di effettuare un monitoraggio ambientale, in particolare del livello di radioattività, in alcune zone del territorio troinese segnalate dai cittadini. Nelle prossime settimane verranno eseguiti i rilevamenti. Sarà nostra cura tenere informati i cittadini".

L'esigenza del monitoraggio non è recente. La scorsa primavera dopo un incontro nell'aula consiliare in cui la città chiedeva maggiore controlli per capire come mai ci sarebbe a Troina un'alta incidenza di patologie tumorali, l'amministrazione comunale aveva informato di avere scritto "alle autorità competenti per farci inviare i dati relativi al nostro territorio contenuti nel Registro tumori per capire meglio la percentuale di incidenza e le patologie più ricorrenti. Siamo in attesa di riscontro".

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

