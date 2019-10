Intimidazione al vicesindaco e assessore alla legalità del comune di Leonforte

Attentato incendiario la notte scorsa al vicesindaco di Leonforte, Nino Ginardi. Indagini sono in corso da parte degli agenti del commissariato di polizia. Ginardi è anche assessore con delega alla legalità.

"Esprimo piena solidarietà e vicinanza al vicesindaco di Leonforte, Nino Ginardi, per l'inquietante atto intimidatorio che ha subito stanotte", sono le parole del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. "Mi auguro - aggiunge - che gli inquirenti facciano subito luce su questo ignobile atto mirato a colpire un amministratore locale che svolge il proprio compito, in prima linea, a tutela della legalità e della trasparenza”.

Solidarietà è stata espressa anche da Salvo Campione commissario provinciale di Forza Italia e consigliere comunale a Leonforte. "Voglio esprimere la massima solidarietà all' Assessore e Vice Sindaco Nino Ginardi per l'atto vile ed inqualificabile che ha subito, un atto da condannare fermamente", ha detto. "Mi auguro che si faccia luce in tempi rapidi su questo ignobile episodio che colpisce un' amministratore che con impegno e dedizione si dedica alla collettività leofortese, caro Nino - conclude - non sei solo, siamo tutti con te, vai avanti con generosità e determinazione”.

