Enna, scomparso anziano da tre giorni: in corso le ricerche

Un anziano di Enna, il signor Giuseppe Sauro, risulta scomparso da tre giorni e per trovarlo la Prefettura di Enna ha attivato, ieri, il piano speditivo di ricerca.

I familiari di Giuseppe Sauro, che ha 80 anni ed è affetto dal morbo di Alzheimer, non hanno più sue notizie dalla mattinata di venerdì ossia da quando era uscito di casa, riuscendo ad aprire la porta della casa in cui abita e che normalmente veniva chiusa proprio per evitare che si allontanasse.

I familiari si sono rivolti ai carabinieri solo nella mattinata di ieri, a quanto pare dopo averlo cercato in maniera autonoma, ma senza riuscire a trovarlo, né nei pressi di casa né nei luoghi che frequentava abitualmente prima di ammalarsi.

