Assenteismo al Comune di Valguarnera Caropepe, due denunce

Scoperti due furbetti del cartellino al Comune di Valguarnera Caropepe. La polizia di Piazza Armerina, ha deferito in stato di libertà B.G., classe 1961, e B.S., classe 1954, indagati per reati di falsa attestazione in servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato e per i quali è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Al termine delle indagini della U.I.G.O.S. e della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, è emerso come i due dipendenti, durante l’orario di lavoro, si allontanavano per varie ore. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Stefania Leonte, si sono avvalsi del supporto di una micro camera che ha registrato le timbrature dei dipendenti comunali.

I poliziotti hanno appurato che, durante il turno, i due dipendenti si allontanavano dal posto di lavoro, per periodi di tempo più o meno prolungati, per recarsi a casa, andare a fare la spesa, accompagnare familiari e per altre attività di natura strettamente privata.

Uno dei due, mentre risultava presente in ufficio, usciva per portare il proprio gregge di ovini al pascolo in una campagna non distante dalla sua abitazione. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli inquirenti per far emergere eventuali ulteriori dettagli su altri funzionari comunali.

