Enna, bimbo autistico poliziotto per un giorno

Un ragazzino di 13 anni, S.M., affetto da autismo, ha coronato il suo sogno: indossare i panni di poliziotto per un giorno. È accaduto ad Enna dove il Questore ha accolto la richiesta di un insegnante del ragazzo, consentendo che il giovane, per una mattinata, affiancasse gli Agenti dell’U.P.G.S.P. in servizio di Volante.

Accompagnato dai familiari, ha prima visitato gli Uffici del complesso “B. Giuliano” di Enna bassa, poi è salito a bordo della vettura della polizia e ha interagito via radio con la Centrale Operativa e con il personale impegnato nei vari servizi istituzionali. Infine, doni e gadget offerti dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Un bel regalo di Natale per il 13enne che ha poi lasciato gli uffici visibilmente commosso.

