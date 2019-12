Polizia di Enna, con il blitz «Ombre Nere» si chiude in grande il 2019

Operazioni antimafia, antidroga e contro l'estremismo di destra. Ma anche tanti controlli quotidiani. La polizia tira le somme del 2019 e lo ha fatto attraverso una conferenza del questore Antonino Pietro Romeo.

La polizia Anticrimine ha emanato 14 avvisi orali, 3 fogli di via obbligatori, 4 ammonimenti; inoltrate alla magistratura 3 proposte per l'applicazione della sorveglianza speciale. La polizia Amministrativa, invece, ha deferito il titolare di un istituto di vigilanza per truffa, il titolare di un istituto di investigazioni per aver esercitato attività con licenza non rinnovata, nonchè un gestore di raccolta di scommesse. Ed ancora, segnalati 73 infortuni sul lavoro; controllati 16 esercizi pubblici. L'Ufficio Immigrazione ha rilasciato e rinnovato 477 permessi di soggiorno (124 per «motivi umanitari») e trattato 50 richieste di riconoscimento dello «status di rifugiati».

La Squadra mobile ha arrestato 22 persone in flagranza di reato e 38 in esecuzione di provvedimento, deferito in stato di libertà 27 persone, sequestrato cannabinoidi per oltre 5 chili e cocaina per 132 chili. Con l'«Operazione Cerberus» ha smantellato la locale cosca mafiosa che imponeva il pizzo a imprenditori e commercianti e che ha portato all'arresto di 3 persone per associazione di tipo mafioso, mentre con l'Operazione Jewel Thieves è stata disposta la carcerazione preventiva per 3 persone dedite a furti in abitazioni, di rame e materiale di cantiere. Con l'operazione Retiarius sono state invece eseguite, unitamente al commissariato di Piazza Armerina, 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti.

La Digos ha portato a compimento l'operazione «Ombre Nere», sollevando il velo sul fenomeno dell'eversione di destra.

