Nascondeva marijuana in casa, arrestato pusher a Catenanuova

I carabinieri della Compagnia di Enna lo hanno trovato con 30 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina così per un quarantenne, disoccupato, di Catenanuova, è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo è finito ai domiciliari dopo essere uscito dall'ospedale di Enna dove era stato accompagnato per un malore.

L'arresto è scattato nell'ambito di una più ampia campagna di servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei Carabinieri di Enna, «con lo scopo - spiegano dallo stesso comando dell'Arma- di intensificare la sicurezza effettiva e quella percepita dai cittadini, specie in un periodo dell'anno particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica. I militari della Stazione di Catenanuova e dei reparti viciniori hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e in locali nei confronti di alcuni soggetti noti alle forze dell'ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti».

Tra gli obiettivi dei carabinieri anche la casa del quarantenne, dove i militari sono intervenuti con l'ausilio del Nucleo cinofili di stanza a Nicolosi (Catania), trovando un involucro con circa 30 grammi di marijuana.

