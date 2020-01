Droga ad Enna, arrestato catanese di 53 anni

La Squadra mobile di Enna ha eseguito, mercoledì, un provvedimento di cattura nei confronti di un cinquantatreenne, originario di Catania ma residente da molti anni nel capoluogo ennese. Dovrà scontare, e lo farà agli arresti domiciliari, una pena residua di 8 mesi per spaccio di droga.

A seguito dell'iter processuale che si è concluso recentemente, C. M. è stato condannato, in via definitiva, dalla Corte di appello di Caltanissetta per traffico di sostanze stupefacenti, ed è stato disposto che dovrà scontare la pena residua ai domiciliari.

Mercoledì, l'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Enna ha trasmesso il provvedimento di restrizione della libertà personale alla Squadra mobile che, nel giro di poche ore, ha rintracciato C.M. e lo ha portato in Questura.

