Autostrada Palermo-Catania a pezzi: svincolo di Enna chiuso 2 anni per lavori

Lo svincolo di Enna, sull'autostrada A19 (Palermo-Catania), rimarrà chiuso per due anni. A fine marzo infatti inizieranno i lavori di rifacimento strutturale del tratto con notevoli ripercussioni sulla viabilità. Il costo previsto dei lavori, a cura di Anas, è di 15 milioni di euro.

Intanto sono in fase di valutazione i percorsi alternativi che potranno consentire l'accesso in città dove è già polemica per gli effetti che i lavori avranno anche sulle attività produttive del capoluogo.

«La chiusura per due anni dello svincolo ci taglia fuori dalle rotte turistiche - dice il segretario di Confartigianato di Enna, Angela Maccarrone -. Mentre proviamo a rilanciare il comparto turistico arriva questo macigno che condiziona pesantemente lo sviluppo di questa città».

Da più parti inoltre si richiede ad Anas di varare un progetto per lavori eccezionali e che sia in grado di sistemare lo svincolo in pochi mesi.

© Riproduzione riservata