Chiusura dello svincolo di Enna, Dipietro: "C'è preoccupazione"

l rifacimento dello svincolo di Enna sulla A19, Palermo-Catania, che ne prevede una lunghissima chiusura, continua a far discutere. Venerdì scorso si è tenuta una prima riunione organizzativa in prefettura, in vista dell'avvio dei lavori previsto per fine marzo.

«I lavori di rifacimento dello svincolo autostradale di Enna - dice il sindaco Maurizio Dipietro - hanno destato in città giustamente molte preoccupazioni, soprattutto sui tempi di realizzazione». I lavori dureranno 700 giorni, un tempo che sembra troppo lungo per i danni che creerebbe alla città costringendo il suo comprato commerciale, sociale, culturale e turistico, ad un lungo isolamento.

