Droga, fermato corriere svincolo della Palermo-Catania

Arrestato dalla Polizia un corriere della droga fermato, alla svincolo autostradale della Palermo-Catania, con quasi 600 grammi di hashish, che sul mercato avrebbero fruttato non meno di seimila euro. La droga era stata nascosta in un sedile dell'auto che era stato modificato per l'occorrenza. A trasportare la droga era P. G., un ennese di trentanove anni anni che è stato arrestato.

«L'uomo - spiega una nota diramata dalla Questura di Enna - è stato notato in autostrada da una pattuglia civetta della Squadra mobile alla guida di un'autovettura, verosimilmente, proveniente da Palermo ed è stato pedinato per i suoi precedenti penali (era stato effettuato il controllo della targa del veicolo telematicamente ndr), che facevano presumere che potesse trasportare droga e per tale motivo l'automezzo veniva seguito e successivamente bloccato all'uscita dello svincolo di Enna dell'A-19. P. G., che risultava privo di patente di guida, in quanto il documento gli era stato ritirato proprio per i suoi precedenti, non sapeva giustificare in alcun modo la condotta contraria al Codice della strada e non forniva alcuna valida motivazione o giustificazione rispetto alla provenienza dal capoluogo regionale».

