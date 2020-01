Piazza Armerina, aggrediscono i sanitari del 118: due arresti

Sono stati arrestati la scorsa notte i due fratelli che a Piazza Armerina hanno aggredito il personale del 118 che era intervenuto per soccorrere una donna colpita da infarto e morta durante i tentativi di rianimazione.

Il personale medico aveva subito costatato la gravità delle condizioni della paziente e, dopo avere tentato la rianimazione aveva interrotto le procedure, per la morte della donna. A quel punto sono stati circondati dai familiari che avrebbero manifestato rabbia e sollevato dubbi sulle modalità di intervento sulla congiunta.

I paramedici, temendo che la situazione degenerasse, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri con una chiamata al 112. Al loro arrivo i militari sono stati prima minacciati e poi aggrediti dai fratelli della donna deceduta, poi bloccati dalle altre pattuglie nel frattempo intervenute sul posto. Per i due uomini è stato disposto l’arresto in flagranza per violenza, resistenza e minacce e disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

