Regalbuto, ubriaco sfugge ai controlli: arrestato

Un arresto a Regalbuto per resistenza a pubblico ufficiale, denunciati per porto abusivo di arma da taglio un troinese e un ceramese, un altro troinese denunciato perché guidava sebbene gli fosse stata ritirata la patente a Cerami trovate 200 munizioni di vario calibro e 200 grammi di polvere da sparo, un giovane è stato denunciato per «guida sotto l'influenza dell'alcool» e due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

È questo il bilancio operativo del controllo straordinario dei carabinieri della compagnia di Nicosia condotto nel fine settimana. Controllate 150 auto nei territori comunali di Troina, Regalbuto e Cerami con pattuglie delle Stazioni e della Radiomobile

A Regalbuto è stato arrestato un pregiudicato perché fermato per strada per essere sottoposto al controllo etilometrico «si rifiutava di fornire i documenti di riconoscimento e saliva a bordo della propria autovettura tentando di far perder le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento veniva raggiunto e arrestato».

