Dipendente comunale gambizzato a Catenanuova, si costituisce imprenditore 50enne

Si è costituito ai carabinieri Gaetano Di Marco, l’imprenditore cinquantenne che la mattina di martedì scorso ha gambizzato davanti ad un bar Giuseppe Mauceri, 50 anni, geometra dipendente del Comune di Catenanuova, che per anni era stato consulente tecnico dell’impresa edile della famiglia Di Marco.

L’imprenditore dopo avere sparato 4 colpi, due dei quali andati a segno, si era allontanato con un furgone e le ricerche sono proseguite fino a quando, nella tarda serata di ieri, Di Marco si è presentato al comando dei carabinieri di Enna, accompagnato dal suo legale.

Alla base del ferimento ci sarebbero motivi legati alle gravi difficoltà economiche dell’impresa del Di Marco. L’uomo, in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio, è stato rinchiuso nel carcere di Enna in attesa dell’interrogatorio. Il ferito è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per estrarre un’ogiva dalla coscia, ma non è in pericolo di vita. AGI

© Riproduzione riservata