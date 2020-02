Incidente tra Cerami e Nicosia, grave un 26enne di Capizzi

Ancora un grave incidente in Sicilia. Secondo quanto ricostruito, un giovane di 26 anni di Capizzi (Me) che ha un bar a Cerami (Enna) Giacomo Fiordaliso, ieri sera intorno alle 20 si è andato a schiantare con la propria auto lungo la strada tra Cerami e Nicosia. E’ stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo le prime cure il giovane in gravissime condizioni è stato trasferito, sempre in elisoccorso, a Messina.

