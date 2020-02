Coronavirus, a Enna studenti rientrati da Lombardia e Veneto: alcuni in isolamento volontario

In provincia di Enna molte le persone rientrate da Lombardia e Veneto, soprattutto studenti universitari, alcuni dei quali in isolamento volontario. Segnalati due casi accertati di influenza aviaria: due persone sono ricoverate da diversi giorni all’ospedale Umberto I di Enna e le condizioni di uno dei pazienti ricoverato in rianimazione, sono ritenute gravi. Oggi pomeriggio è stata convocata una riunione in prefettura sulle direttive ministeriali.

Intanto, questa mattina qualche tensione in un istituto professionale di Nicosia per gli studenti ed alcuni docenti, rientrati dalla «Settimana della moda» di Milano per i quali gli altri studenti e docenti avrebbero chiesto la quarantena volontaria. Il gruppo ha spiegato di non essere stato sottoposto ad alcun controllo prima della partenza, ma solo alla misurazione della temperatura all’aeroporto di Catania.

(AGI)

© Riproduzione riservata