Polizia, si è insediato il nuovo questore Corrado Basile

È tornato ad Enna, a partire da ieri da Questore Corrado Basile, dirigente superiore della Polizia di Stato. Di origini siracusane e con una lunga carriera in polizia iniziata alla Questura di Varese nel 1988, con il grado di vicecommissario, da ottobre del 2015 e per circa nove mesi, era stato vicario del Questore di Enna.

Il suo ritorno ad Enna, ufficialmente da ieri con l'insediamento, è stato accolto con particolare calore aiutato dal buon ricordo che il questore Basile aveva lasciato di sé non solo per la sua disponibilità, ma anche per la fermezza e la serietà da uomo delle istituzioni che lo hanno sempre contraddistinto. «Sono qui a servire una laboriosa comunità» ha detto il neo questore ennese. Un territorio variegato che presenta diverse caratteristiche anche dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Il questore Basile nel siracusano ha diretto il Commissariato di Lentini e quindi gli uffici investigativi della Squadra mobile e della Digos, e ha ottenuto brillanti risultati e numerosi successi contro i gruppi di criminalità di stampo mafioso all'epoca imperanti nella provincia aretusea. In particolare quale dirigente della Digos, particolarmente significativa rimane l'indagine condotta nei confronti di un uomo, poi condannato per atti di terrorismo, inserito in ambienti di estrema destra, autore di una serie di attentati che destarono grande allarme sociale a Siracusa.

