Guasto all'acquedotto Ancipa, 7 Comuni a Enna restano a secco

Ancora una sospensione idrica, in pochi giorni, e per 7 Comuni ennesi si ripresentano puntuali i disagi legati alla rete colabrodo. Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Piazza Armerina e Valguarnera, a partire da questa mattina alle 8 non riceveranno acqua.

A comunicarlo è AcquaEnna, che a sua volta ha ricevuto comunicazioni da SiciliAcque che deve effettuare «interventi di manutenzione non più differibili lungo la linea di adduzione principale» dell'acquedotto «Ancipa basso».

Da oggi alle 8 quindi è stata sospesa l'erogazione idrica ed è partito subito l'intervento che dovrebbe concludersi velocemente tanto che per domani mattina alle 8 l'acqua dovrebbe tornare a Gagliano, mentre domani pomeriggio alle 14 dovrebbe essere la volta di Calascibetta ed Enna, invece Agira dovrebbe riaverla entro le 20, sempre di domani. Invece per Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera l'erogazione dovrebbe ripartire domani alle 22.

