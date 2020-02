Droga, una dozzina di segnalati in tutta la provincia di Enna

Carnevale sotto controllo da parte dei carabinieri del comando provinciale che ha disposto un'intensificazione dei servizi sul territorio. Le principali arterie stradali del territorio provinciale e i luoghi di ritrovo e aggregazione sono state le aree più controllate. Sono stati sequestrati 30 grammi di stupefacenti, trovati minorenni alla guida e un uomo con una pistola in auto.

A Barrafranca durante un controllo stradale sono state trovate marjuana e cocaina e il conducente dell'auto, un giovane della provincia di Caltanissetta, è stato segnalato alla Prefettura nissena per uso personale di sostanze stupefacenti e, contestualmente, gli è stata ritirata la patente. A Pietraperzia un giovane è stato trovato in possesso di circa 2,70 grammi di marjuana. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Enna e della Stazione di Enna hanno controllato rispettivamente un ventottenne a Catenanuova e un trentenne extracomunitario trovati in possesso complessivamente di 26 grammi di marijuana.

A Regalbuto è stato denunciato alla Procura di Enna uno studente catanese, minorenne, perché guidava senza patente. Arrivava da Catania per partecipare, assieme ad altri ragazzi tutti minorenni e riaffidati ai loro genitori, al carnevale di Regalbuto.

