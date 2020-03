Coronavirus, quarta vittima in Sicilia: morta un'anziana a Leonforte

C'è la prima vittima in provincia di Enna da Covid 19. È un’anziana donna morta ieri il cui tampone, risultato positivo, è stato effettuato dopo il decesso. Attivati tutti i protocolli per i familiari che ora si trovano in quarantena mentre si sta provando a rintracciare tutte le persone che sarebbero entrare in contatto con la donna.

La signora era stata portata dai familiari in ospedale a Leonforte, dove poi è morta. È il quarto decesso che si registra in Sicilia collegato alla diffusione al Coronavirus.

Appena ieri era morto un 52enne catanese nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. L'uomo, affetto da altre patologie, era stato preso in carico venerdì al pre-triage infettivologico con febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e sottoposto al tampone per Covid-19, risultato positivo.

