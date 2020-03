Coronavirus, 4 infermieri positivi: in quarantena reparto di Medicina dell'ospedale di Nicosia

In quarantena il reparto di medicina dell’ospedale Basilotta di Nicosia, in provincia di Enna. Questa mattina è arrivato l’esito del tampone su quattro infermieri risultati positivi e si attendono altri tamponi su tutto il personale.

Nel reparto è stato ricoverato per altre patologie un paziente di Nicosia che era poi stato trasferito per ulteriori accertamenti a Catania dove aveva manifestato sintomi da Covid 19 e, sottoposto a tampone, era risultato positivo. Due medici del reparto erano già in quarantena.

I ricoverati vengono adesso trasferiti in altra ala, anche loro in isolamento in attesa dell’esito dei test. Il Basilotta ancora non è stato attrezzato con strutture esterne per il triage dei sospetti casi Covid 19 e almeno un paziente già risultato positivo è entrato al nosocomio direttamente dal pronto soccorso.

© Riproduzione riservata