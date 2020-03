Enna, in provincia salgono a 31 i contagiati

Un altro decesso, quello di una signora di 86 anni di Agira, ha caratterizzato, assieme alla conferma dell'aumento dei casi totali che ufficialmente salgono a 29, ha caratterizzato la giornata di ieri in quella che ormai è la cronaca fissa legata al coronavirus.

E mentre continua la campagna di raccolta fondi promossa, attraverso il canale «GoFundMe» dal Corpo volontari protezione civile di Enna, per sostenere l'Umberto I si muovono anche Renzo Rosso, patron della Diesel, e la sua compagna Arianna Alessi. Ad Enna città, in cui non si registrano nuovi contagi, in una settimana la polizia municipale ha denunciato 30 persone perché non hanno rispettato i divieti imposti dall'emergenza.

