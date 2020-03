Regalbuto, attivati nuovi servizi per gli anziani soli

Un piano di interventi per contrastare la diffusione del contagio ed insistere sulla necessità vitale di «restare a casa». È quanto si è proposta l'amministrazione comunale di Regalbuto, guidata da Francesco Bivona, per affrontare l'emergenza, legata al Coronavirus, e fare in modo che in paese continui ad essere privo di casi di contagio.

Sono molteplici, quindi, le iniziative messe in atto, a cominciare dall'intensificazione dei controlli sul territorio in azione sinergica con i militari dell'Arma. E per rispondere, in qualche modo, alle esigenze dei regalbutesi che nutrono una crescente apprensione nei confronti della pandemia, è stato attivato pure un servizio di supporto emotivo. A renderlo possibile la disponibilità e l'adesione di alcuni professionisti del settore che hanno così creato, in maniera del tutto volontaria, uno spazio di ascolto.

