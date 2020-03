Nicosia, a fare la spesa si va in ordine alfabetico

Per evitare ancora di più gli assembramenti da ieri è entrata in vigore una ordinanza sindacale che impone ai nicosiani di non uscire tutti i giorni per andare a fare la spesa. Dopo gli appelli continui e ogni azione dell’amministrazione comunale, anche di controllo, per convincere i nicosiani a non uscire è arrivata l’ordinanza che permette di uscire per andare a fare la spesa nei supermercati solo in giorni prestabiliti secondo un calendario scandito dalla lettera del cognome, ma ad uscire può essere sempre e solo un componente per ogni nucleo familiare.

Nessuna restrizione per i negozi di prossimità e i panifici. Ieri nella prima giornata le file sono risultate meno corpose rispetto a quanto succedeva nei giorni precedenti all’ordinanza. Costanti, ieri, i controlli della polizia municipale. Il lunedì e il giovedì al supermercato possono andare i nicosiani con l’iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera G, il martedì e il venerdì quelli dalla H alla P, e il mercoledì e il sabato quelli dalla Q alla Z. Domenica, come si sa, tutti chiusi.

«Abbiamo deciso di limitare ancora di più le cause di assembramenti con l’obiettivo - dice il sindaco Luigi Bonelli - di contrastare con tutti i mezzi la diffusione del virus, visto che - sottolinea - abbiamo verificato che gli assembramenti si verificano con maggiore frequenza in prossimità dei grossi centri commerciali, i supermercati. Sarà possibile, per ogni famiglia, quindi acquistare nei supermercati solo due volte a settimana. Resta ovviamente la possibilità della consegna a domicilio e dell’acquisto negli esercizi piccoli».

