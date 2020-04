Enna, in provincia sono arrivati a 192 i casi di contagio al Covid-19

Sono arrivati a 192 i casi di contagio da Covid - 19 da quando, il 19 marzo scorso si registrò il primo tampone positivo. Dati in continuo rialzo nell'ennese, con il cluster più consistente a Troina, dove si è registrato il primo decesso. Si tratta di una disabile che era stata ricoverata all'Umberto I di Enna.

All'ospedale Umberto I di Enna, unico Covid center per tutta la provincia, i ricoveri ospedalieri sono saliti a 92, 10 in più rispetto a sabato, e di questi 6 pazienti si trovano in pre-triage, 57 sono ricoverati nel reparto «Covid 1», 22 nel reparto «Covid 2» e 7 sono ricoverati in rianimazione.

