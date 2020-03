Tre nuovi casi di coronavirus nell'Ennese: frenano i contagi

Solo 3 i casi in più registrati ieri nell'Ennese, rispetto a domenica, sulla base dei dati forniti dal ministero della Salute. I casi totali sono 195. Ieri è partita la fase di screening, a Leonforte, e sono state sottoposte a tampone 80 persone, oggi si procederà a Piazza Armerina, con un numero di tamponi che ancora non si conosce.

I numeri dei casi in provincia confermano che Troina con i suoi 109 contagiati, tutti riferibili all'Oasi di Troina, fra disabili ospitati all'Istituto e personale sanitario che vi lavora, ospita il focolaio più esteso, mentre l'altro focolaio importante rimane quello fra i Comuni di Agira, Leonforte ed Assoro. Negli altri Comuni enensi, invece i casi non raggiungono la decina per ogni Comune.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE