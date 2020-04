Tre spazi verdi aperti ai disabili, il sindaco di Enna ha firmato l'ordinanza

Saranno 3 le aree verdi, rispettivamente a Enna alta, Enna bassa e Pergusa, in cui a brevissimo, si tratterà di qualche giorno, i disabili potranno avere la possibilità di uscire e prendere una boccata d'aria.

Una possibilità che già l'amministrazione comunale aveva voluto offrire a partire dai primi del mese di aprile, ma poi una nota della Prefettura aveva bloccato l'iniziativa. Adesso alla luce dell'ultima ordinanza regionale l'amministrazione comunale ritorna sull'iniziativa e la amplia.

Con una ordinanza il sindaco Maurizio Dipietro aveva concesso ai disabili di potere usufruire degli ampi spazi della villa Torre di Federico. L'apertura alle strettissime regole che vietano di uscire di casa se non per bisogni impellenti, farmacia e spesa, era arrivata il 5 aprile e concedeva agli ennesi con disabilità di usufruire, per un periodo limitato di tempo e accompagnati da un genitore o da un terapeuta, degli ampi spazi della Villa Torre di Federico. La Villa avrebbe continuato a rimanere chiusa al pubblico, quindi l'acceso sarebbe stato limitato e dopo prenotazione per evitare troppe presenze. Giusto una mezz'oretta per una passeggiata o una boccata d'aria a seconda dei casi. Dalla Prefettura di Enna era stata subito diffusa una nota che ricordava che nessuno poteva uscire di casa e invitava ad attenersi alle regole senza droghe.

