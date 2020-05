Enna, dal 4 maggio riapre il ricevimento al pubblico da parte degli uffici della questura

A seguito delle nuove misure introdotte dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, la questura di Enna ha comunicato le modalità di ricevimento al pubblico da parte degli uffici.

QUESTURA DI ENNA

Gli utenti dell’Ufficio Armi, Passaporti, Autorizzazioni e della Squadra Amministrativa saranno ricevuti soltanto previo appuntamento, da fissarsi attraverso l’invio di una P.E.C., o di una e-mail, all’indirizzo ammin.quest.en@pecps.poliziadistato.it, ovvero contattando telefonicamente, nei giorni e negli orari destinati alla ricezione del pubblico, i numeri 0935.522605/0935.522629.

Gli appuntamenti saranno fissati nelle giornate di:

· lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00. alle ore 12.00

· martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

COMPLESSO “B. GIULIANO” DI ENNA BASSA

L’Ufficio Immigrazione riceverà gli utenti che chiedono il rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno elettronico (PSE) soltanto per appuntamento fissato in automatico dal sistema informatico di Poste Italiane S.p.A., nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Per i richiedenti Asilo, invece, gli appuntamenti saranno fissati dal personale del front office dell’Ufficio immigrazione, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

In ogni caso, per richiedere un appuntamento, o per ottenere informazioni generiche, sarà possibile contattare l’Ufficio attraverso l’invio di una P.E.C., o di una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica immig.quest.en@pecps.poliziadistato.it, ovvero contattando telefonicamente il numero 0935.522356, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

COMMISSARIATI DI P.S. DI LEONFORTE, NICOSIA E PIAZZA ARMERINA

Anche gli Uffici amministrativi dei Commissariati distaccati di P.S. riceveranno il pubblico solo su appuntamento ai seguenti recapiti telefonici:

Commissariato di Leonforte: 0935.665311

Commissariato di Piazza Armerina: 0935.983011

Commissariato di Leonforte: 0935.673011

Gli utenti potranno accedere agli Uffici pubblici sopra menzionati soltanto indossando guanti protettivi e mascherina.

