Fase 2, a Troina riaprono lo stadio e il campo da tennis

Anche Troina, da oggi non più zona rossa, entra nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. Domani, martedì 5 maggio, riapriranno lo stadio comunale “Silvio Proto” di via Filippo Raciti e il campo da tennis di via Cristoforo Colombo, dove i cittadini potranno recarsi per svolgere attività sportiva o ludica in forma individuale. Ma sarà necessaria la prenotazione.

Con un'apposita ordinanza, il sindaco ha disposto l'apertura dei due impianti sportivi comunali tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Sarà possibile effettuare attività sportiva solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuare chiamando al numero 0935/937112, tutti i giorni, escluso il venerdì, dalle 9.30 alle 12.

L’accesso al campo da tennis verrà garantito a ciascun cittadino per un massimo di due giorni a settimana e potranno accedervi solo due persone per volta, mentre quello dello stadio comunale a 12 persone per ogni ora.

Sarà vietato l’accesso e l’utilizzo degli spogliatoi e, sia all’ingresso che all’interno, dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

I minori o le persone non autosufficienti potranno essere accompagnati da un familiare, sempre nel rispetto della distanze di sicurezza di 2 metri per le attività sportive e di 1 metro per qualsiasi altra attività.

© Riproduzione riservata