Raccolta differenziata a Troina, record ad aprile: superato il 75%

La raccolta differenziata a Troina ha superato quota 75,5%, la più alta da quando è stato avviato il servizio di raccolta porta a porta nel maggio 2018. Sono i dati trasmessi al Comune dalla società Troina Ambiente srl.

Un ottimo risultato per la città che, dichiarata zona rossa, si è trovata ad affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti. Una situazione che ha reso di certo la gestione della differenziata ancora più complicata dato che, oltre al normale servizio, prescrizioni nazionali e regionali hanno previsto sistemi di raccolta dedicata per i numerosi soggetti risultati positivi al virus e per quelli in quarantena fiduciaria.

"Fra le tante difficoltà di questi mesi – spiega l’assessore alla gestione dei rifiuti Giuseppe Schillaci -, abbiamo anche dovuto fare i conti con norme stringenti sul fronte della raccolta dei rifiuti. Il servizio è stato svolto in maniera egregia, garantendo sia la tutela della salute dei lavoratori, sia un’eccellente mantenimento dell’igiene pubblica, fondamentale in questo particolare periodo. Di tutto ciò non si può non ringraziare il cda dell’azienda e il suo presidente Giovanni Suraniti, il direttore tecnico Antonio Calabrese, ma soprattutto tutti i dipendenti che non si sono mai tirati indietro, pur sapendo della particolare rischiosità della loro attività, continuando a svolgere il servizio nel rispetto delle regole di sicurezza e di tutte le prescrizioni. Eroi anche loro in questa emergenza senza precedenti”.

“I cittadini troinesi – aggiunge il sindaco Fabio Venezia – ancora una volta hanno dato esempio del loro grande senso civico verso l’ambiente e il Covid e, con grande responsabilità, hanno rispettato le regole e prestato maggiore attenzione nel conferimento dei rifiuti, consentendo questo grande risultato. Anche a loro va il nostro plauso”.

