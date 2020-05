Si riaprano i reparti dell'Umberto I, l'appello dei consiglieri ennesi

Continua con un trend positivo il miglioramento della situazione epidemiologica nell'ennese e all'Umberto I i ricoveri sono solo 19. Alla luce della situazione attuale amministrazione e consiglio comunale di Enna chiedono che i reparti che sono stati trasferiti al Chiello di Piazza Armerina, per lasciare spazio ai reparti Covid, tornino all'Umberto I.

A partire dallo scorso 6 aprile al Chiello sono stati trasferiti chirurgia generale, urologia ed ortopedia. Ma già prima del 6 aprile al Chiello erano stati trasferiti nefrologia e dermatologia. La richiesta arriva dopo che, il 28 aprile, l'Asp di Enna aveva annunciato che vista la diminuzione dei ricoverati si preparava il ritorno alla normalità all'Umberto I.

Ieri i positivi erano 288, quindi in netto calo rispetto al totale dei contagiati, 421, da quando l'epidemia si è presentata nel territorio, i primi di marzo. All'Umberto I i ricoverati sono 19, di cui 2 in pre triage, si tratta quindi di nuovi accessi, e 17 nel reparto Covid 1. Il totale dei guariti ha superato i 100 ma i negativi in attesa dell'esito del secondo tampone sono molti di più.

L’articolo nell’edizione di Enna del Giornale di Sicilia

